Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Ocak 2024 12:01
Kültür Turizm Makine teknisyeni

kültür turizm bakanlığındaki makine teknisyeni ne iş yapar maaşları ne durumda kıyafet yardımı durumu nedir geçici görev var mıdır ?

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