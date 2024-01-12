Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 12:37
2024 Ocak Ayı Enflasyon Tahminim En Fazla %7'dir.

Öncelikle sakin olun, linçinizi ve kininizi saklı tutun :) Bu sadece bir vatandaşın tahminidir, gerçekleşir gerçekleşmez o ayrı, bunu buraya yazdım diye 9 çıkacak enflasyon 7 olmayacak rahat olun. :) Yanıldığımda, 9 ve üzeri çıktığında tahminim tutmadı kusura bakmayın diyeceğim, lütfen sakin. :))


TÜRK1512
Aday Memur
12 Ocak 2024 12:58
Peki öyleyse niye paylaşmak gereği duyuyorsun derin bilgilerini ilgiye mi ihtiyacın var:))

Akademik7224
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 13:09

Tahmin başka bir şey, bilgi başka bir şey. Ben hiçbir zaman şu bakanlıkta şu yakınım var, şurada şu adamım var diyenlerden olmadım olmayacağım. :) Benimkisi sadece tahmin. Paylaşım yapmayı, forumda yazışmayı, istişare etmeyi ve tartışmayı seviyorum. Yeterli oldu mu? Mutlu oldun mu? :)

TÜRK1512, 37 dk. önce
Peki öyleyse niye paylaşmak gereği duyuyorsun derin bilgilerini ilgiye mi ihtiyacın var:))

TÜRK1512
Aday Memur
12 Ocak 2024 13:25
Bence sana cevap yazilinca sen mutlu oldun tahmin edersin neye göre somut veri mi var elinde ben öyle düşündüm oldu canim
Akademik7224, 26 dk. önce

Tahmin başka bir şey, bilgi başka bir şey. Ben hiçbir zaman şu bakanlıkta şu yakınım var, şurada şu adamım var diyenlerden olmadım olmayacağım. :) Benimkisi sadece tahmin. Paylaşım yapmayı, forumda yazışmayı, istişare etmeyi ve tartışmayı seviyorum. Yeterli oldu mu? Mutlu oldun mu? :)


Akademik7224
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 13:27

Ayın 26'sından önce kimsenin elinde somut veri olamaz.

TÜRK1512, 10 dk. önce
Bence sana cevap yazilinca sen mutlu oldun tahmin edersin neye göre somut veri mi var elinde ben öyle düşündüm oldu canim
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