Atama yönetmeliğindeki değişiklik

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI Resmi Gazete'de yayımlanan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, memurların atanamayacağı hizmet yerleri maddesi yürürlükten kaldırıldı. Böylece, valiler, kaymakamlar, bölge müdürleri, başmüdürler, il ve ilçe müdürleri, emniyet müdürleri, emniyet amirleri, milli eğitim müdürleri, defterdarlar, mal müdürleri, kadastro müdürleri, tapu sicil müdürleri, nüfus müdürleri ve bunların yardımcıları, taşra teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, il ve ilçe müftüsü ve bunların yardımcıları ile koruma ve güvenlik hizmetlerini yürüten personel; kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere artık atanabilecek. Söz konusu memurlar en az 15 yıl süreyle ikamet ettiği il ve ilçelere de atanabilecek. Yetkililer özellikle az gelişmiş bölgelere yapılan atamalarda sıkıntı olduğunu belirtirken, "En azından o bölgenin insanı olup, yine o bölgeye hizmet etmek isteyenler için böyle bir düzenleme yapıldı." bilgisini verdi. Kaldırılan madde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi bazı memurların; - Kendilerinin veya eşlerinin nüfusa kayıtlı olduğu (nüfusa göre) il ve bu il'e bağlı ilçelere, - Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, en az 15 yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkilerinin bulunduğu (nüfusa göre) il veya ilçeye, bu il'e bağlı ilçelere, ilçenin bağlı bulunduğu il ve bu il'e bağlı diğer ilçelere, atanmasına imkan vermiyordu. Maddenin kaldırılmasıyla, memurların tamamı, nüfusuna bakılmaksızın, nüfusa kayıtlı oldukları il ve ilçelere atanabilecek. Bilindiği gibi Emniyet ve Askeri Personel nüfusa kayıtlı olduğu illerde çalışamıyordu. Bu değişiklikle artık Polisler ve Askerler kendi memleketlerinde görev yapabilecek. Karar Sayısı : 2016/8516 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 - 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 15'inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür muhabbeti dönüyor Aslı var mı bilgisi olan ?