Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 13:28
3 yıl dolmadan 399dan 4B ye geçiş?

2022 yılında 399 a tabi kuruluşa memur olarak atandım. 2024 yılında başka bir diploma ile büro personeli kadrosuna atanmam mümkün müdür?

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