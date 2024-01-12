Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2024 14:01
Refakatçi izni

Teknisyen Yardımcı olarak görev yapmaktayım. Babam 28 Temmuz 2023 Yılında 35 gün yoğunbakım da yattıktan sonra servise alındı. Raporlarda yazan tanıdan dolayı Dahiliye 15 gün DMK 105 Maddeye göre refakatçi izni verdi. Sonrasında 40 yıllık şizofreni hastası olduğu için 90 gün Refakatçi izni aldım. Dr ikinci 90 günü verdi. Şimdi DMK ya göre Memur 6 ay refakatçi izni kullanabilir diyor. Dr ise verilen raporların farklı bölümlerden olduğunu söyleyerek raporda sıkıntı olmadığı söyledi. Mülkü amirimiz ise refakat izninin 6 ayı geçmeyeceğini o yüzden raporu onaylayamayacağını söyledi. Hastane farklı tanı ile olduğu için rapor kanuna uygun diyor.


Garibantime
Aday Memur
12 Ocak 2024 14:52
dogru demisler abicim rapor kanuna gore uygun. ankarada personelin saglik masasi var oraya arat idsri burona. Pek yaygim olmadigi icin bilmiyolar. ben 2023 yili icerisinde 3+3 ay bi tanidam 3+3 ay baska tanidan kullandim
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarResmi çalışanlar için traş ücretiDuyu kaybı ve çınlamaZor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılmasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı1999-2008 yılları arası kademeli emeklilikPolis özel harekat 2024Eşi Yurtdışında Çalışan Polis ve Aile BütünlüğüPolislikten Kpss ile mühendisliğe geçiş

Sözlük

avrupa süper ligi 1 çalışan kadın ile evli olmak 2 herbokolog 1 kıskanmayan erkek 3 Kaybolan depremzedeler 3 lola 2022 1 sevmek mi,sevilmek mi 1 alakır vadisi 3 regaib kandili 3 garantili büyü 2

Son Haberler

MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı Türkiye'ye getirdiAYM, Mehmet Baransu'nun ihlal başvurusunu kabul edilemez bulduFenerbahçe, Rade Krunic transferini açıkladıSanayi bünyesindeki 7 sektörden 2023'te ihracat rekoruÇocukları karanlık odaya kapattığı iddia edilen eğitmen görevden alındı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?