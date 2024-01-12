Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 14:05
2024 Ocak Ayı Maaş Bodrosu ne zaman Yayımlanır?

Bilgisi olan varmı hafta sonu e devlete yüklenir mi?


reddblackk
Aday Memur
12 Ocak 2024 14:09
13 ü akşama doğru yüklenmeye başlıyor ama yoğunluktan dolayı açılacağını pek sanmıyorum o yüzden 14 ü sabah falan anca bakabilirsiniz

Karizmaunl
Şube Müdürü
12 Ocak 2024 14:09

Ayın 15'in de yüklenir.


Akademik7224
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 14:13

Mutemetinize sorun göstersin ne var bunda..


üstad45
Aday Memur
12 Ocak 2024 14:19

yasakmış

Akademik7224, 1 saat önce

Mutemetinize sorun göstersin ne var bunda..


Akademik7224
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 14:51

Sizin maaşınızı sizden mi gizliyorlar? Öyle bir yasak olmaz.

üstad45, 56 dk. önce

yasakmış

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