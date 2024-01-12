Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 14:33
MEB Memur GYS Tercih

Arkadaşlar öncelikle meb gys da başarı olan arkadaşlara tercih zamanında haklarında hayırlısı ne ise o olsun başarılar dilerim tercihler itiraz sonucu açıklama tarihi olan 26.01.2024 tarihinden sonraki hafta içi olabilir

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