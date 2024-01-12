Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2024 14:44
Dilekçeme yasal süre içerisinde dönüş yapılmadı

birim içi istihdam dilekçeme yasal süre içerisinde cevap verilmedi(30 günü geçti), evrak kayıt numarası mevcut numara alarak teslim ettim ve pbsye dahi işlenmemiş dilekçem, birim içi istihdam dilekçeleri de pbsye yansıyor mu? ve bu saatten sonra nasıl bir yol izlemeliyim

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