Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 14:56
CTE aile mazeret ataması hk.

12 ocak takvimde sonuç açıklama yazıyor.Bugun açıklanır mi arkadaşlar yoksa pazartesi ye kalma durumu varmi

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