KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2024 15:30
kpss durum
sınava çalışan arkadaşlar ne durumlardasınız? nasıl ilerliyorsunuz? fikirlerinize ihtiyacım var

hanzel
Müsteşar Yardımcısı
12 Ocak 2024 16:47
Ben günde 2 deneme çözüyorum şu anlık sınava 3 ay kala günde 3 denemeye çıkarıcam
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Sözlük

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