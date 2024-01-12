Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 15:52
teknisyen kpss ile mühendislik

Halen adliyede teknisyen olarak çalışıyorum. (10 yıldır) Mühendislik mezunuyum ama kadrom teknisyen. Kpss ile başka bir kurumda mühendislik kazınırsam kurumun muafakat vermeme gibi bir durumu söz konusu olabilir mi? Süreç nasıl işliyor bilgi sahibi olan var mı?

Çok teşekkir ederim.

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