Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Ocak 2024 15:58
EÜAŞ'ta Hukuksuz Atamalara Bir İptal Kararı Daha!

KESK'in açtığı dava sonucu Ankara 25. İdare Mahkemesince Görevde yükselme sınavındaki "mühendis" ünvanına yapılan tüm atama işlemlerinde hukuka uygunluk bulunmadığı kararı verilmiş.

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