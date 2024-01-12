Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet



Kapalı
12 Ocak 2024 16:08
Ticaret İl müdürlüğü atama

Ticaret il müdürlüğüne atandım. Çalışma şartları nasıl, yoğun mu saha denetimi zor mu, tayin hakkı mevcut mu, görevde yükselme durumları nasıl bilgi verebilir misiniz?


Emirhan212121
Aday Memur
12 Ocak 2024 16:22
İlden ile göre değişiyor denetim elemanı olarak göreve başlayacaksınız sürekli dışarıda olacaklar
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