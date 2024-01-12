Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 16:19
uzaya çıkan astronot Alper gezavurcu maliyeti 55 milyon dolarmiş
bu konu hakkında yorumlarınız varmı. Herkes uzaya çıktı biz hala siyaset konuşuyoruz dedik diyemi bu kadar maliyet

Çakal kuş
Aday Memur
12 Ocak 2024 16:31

kardeşim sizde bi şey beğenmiyosunuz. uzaya gidiyoz hala muhalefet ediliyor. beğenmeyen dünyada kalsın


Babayage
Aday Memur
12 Ocak 2024 16:32
konu beğenmemek mi?
Çakal kuş, 25 dk. önce

kardeşim sizde bi şey beğenmiyosunuz. uzaya gidiyoz hala muhalefet ediliyor. beğenmeyen dünyada kalsın


feridunemeksiz
Şef
12 Ocak 2024 16:32
ülke adına gurur verici gelişme olduğunu düşünüyorum

Çakal kuş
Aday Memur
12 Ocak 2024 16:39

değilmiş. özür dilerim.

Babayage, 24 dk. önce
konu beğenmemek mi?
Toplam 4 mesaj

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