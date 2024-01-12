Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Ocak 2024 17:28
4/B'den 4/A kadrosuna geçiş mümkün müdür?

Aynı ünvanla üniversitede 4/B olarak çalışırken ünvan değişikliği olmadan bakanlığın alımlarına başvurup 4/A olarak geçişte engel var mıdır?

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