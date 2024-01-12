Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 17:31
4/B'li çalışan iken 4/A'ya geçiş mümkün müdür?

Üniversitede 4/B olarak çalışırken bakanlık bünyesine aynı ünvanla 4/A olarak atanırsak gidebiliyor muyuz?

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