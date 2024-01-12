Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ocak 2024 17:36
Eşim emekli oldu eş durumu mazereti

Merhaba ben kadrolu anestezi teknikeriyim eşim polis memuru eş mazereti ile İstanbul'dan Bayburt'a ordan da tekrar eş mazereti ile İstanbul'a tayin oldum.3yıldır İstanbul'dayım.Kurum eş belgesi istedi ama benim eşim 1 yıl kadar önce emekli oldu şimdi benim mazeretim bitmiş oluyor mu? ve kanunda eski görev yeri ibaresi ile kast edilen neresi oluyor?Bilgisi olan var mı?

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