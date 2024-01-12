Öğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?

%49,3 zamla birlikte Derece ve kideme göre öğrt ile uzman öğrt arası 3, 5-4bin.. uzman öğrt ile baş öğrt arası 3,5-4bin.. Öğrt ile Baş öğrt arası 7-8 bin arası maaş farkı oluştu..

Aynı işi yapanlar arası olucan bu maaş farkı adaletli mi şimdi..

Birisi çıkıp Dr ile uzm Dr arası da maaş farkı var demesin lütfen insanların aklı ile dalga geçerek