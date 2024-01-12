Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 17:39
Öğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?

%49,3 zamla birlikte Derece ve kideme göre öğrt ile uzman öğrt arası 3, 5-4bin.. uzman öğrt ile baş öğrt arası 3,5-4bin.. Öğrt ile Baş öğrt arası 7-8 bin arası maaş farkı oluştu..

Aynı işi yapanlar arası olucan bu maaş farkı adaletli mi şimdi..

Birisi çıkıp Dr ile uzm Dr arası da maaş farkı var demesin lütfen insanların aklı ile dalga geçerek


b3rn4
Müsteşar
12 Ocak 2024 18:20

7 8 değil hocam tam 10 bin fark var. İlk günden beri doğru bulmuyorum bu sistemi. Benimle aynı işi yapıp hatta yaşının getirisiyle büyük bir kısmı çoğu işe el bile atmayıp bu kadar farklı maaş alması saçmalık.


yorguntarihçi
Genel Müdür
12 Ocak 2024 18:21

Zamanında böyle saçma sapan iş mi olur dedigimiz de bizi linç ediyorlardı burada oysa sayısı 1 milyondan fazla olan bir KİTLENİN iktidar belirleyecek gücü varken böyle dalga geçilmesi artık bana normal geliyor. Hem yeni başlayan öğretmenin en düşük memur maaşıni aldığı yerde öğretmen ile uzman(ne farkı var ise artık) arasındaki farka mi adalet goremediniz

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