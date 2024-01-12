Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 17:43
Önemli!

Arkadaşlar mahep 14 günlük farkların tutarını hesaplamak için bir sekme koymuş. Bilginize...


firatli_genclik
Genel Müdür
12 Ocak 2024 17:48

Benimki 6740 TL çıktı

Toplam 1 mesaj

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