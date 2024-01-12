KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2024 18:14
Makine mühendisliği atamaları kaça düşecek ?

Merhabalar arkadaşlar . Bilindiği üzere kültür ve turizm bakanlığı alımında 18 kontenjan açılmış ve mülakat var tabi ki . Onun dışında adalet bakanlığı alımı , birkaç üniversite ve diğer alımlar var . Kontenjanlar çok sınırlı ve mülakat olması, ayrıca yapılan alımlarda tek il tercihi olması nedeni ile tercih yapmak oldukça zor ve önemli . Ayrıca karayolları genel müdürlüğü ve dsi gibi kurumlardan alım yapılacağına dair haberler internette dolaşıyor fakat resmî bir açıklama yok . Bu konuda yapılması gerekenler , bildiğiniz veya duyduğunuz gelişmeler varsa üyelerin birbirine destek olmasını bekliyorum . Bu sayede daha sağlıklı kararlar verebiliriz

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