Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
12 Ocak 2024 18:35
Saglik memuru büro personeli

?Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler.

Memurlar istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aile bakanligina bağlı bir huzurevinde 4 a saglik personeliyim aof tibbi dokümantasyon mezunuyum aynı zamanda bu ibaresi görünce sormak istedim saglik sorunlarım nedeniyle hemşirelik mesaisine çok zorlanıyorum bu yazıya istinaden büro personeli bilgisayar isletmeni vb gibi maşa başı olan bi kadroya gecebilir miyim ne yapmam gerekir cevaplar için şimdiden teşekkür ederim

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