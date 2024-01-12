Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Ocak 2024 18:35
Sözleşmeli er feshetmek istiyorum

Askerliğimi yapmadan direkt sözleşmeli er oldum, 4,5 ay eğitim gördüm müteakiben eğitimi bitirdikten sonra görev yerim belli oldu şuan görev yerimde 4. Ayındayım lakin ailevi sebeplerden dolayı bırakmak istiyorum. Askerliğimi yapmadım dediğim gibi tek çözüm firar diyorlar ama bu sefer bir daha devlet işine giremeyecem tazminat falan var mı bilmiyorum lütfen bilen arkadaşlar bi yardımcı olsun hiçbir bilgim yok en geç şubatta ayrılmak zorundayım.


alan035
Aday Memur
12 Ocak 2024 18:39

Nasıl bir süreç izlemeliyim lütfen yardımcı olun bilen arkadaşlar yazarsa çok sevinirim

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