Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Ocak 2024 19:17
Sağlık bakanlığı eş durumu tayini

Eşim özel sektörde çalışıyor, son 4 yılda 720 gün iş primi gerekliymiş 40-50 gün kadar eksiğimiz var, doğumdan sonra eşim kısmi süreli çalışma modeliyle çalıştı çocuk bakımından dolayı kısmı çalıştığı süreyi borçlanırsak el durumu tayininde kabul görür mü arkadaşlar bilen yada tecrübe eden var mı?

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