Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 19:39
Belletmenlik hakkında

Merhaba herkese. Okulumuza bağlı pansiyonumuz var ve geceb seneden beri nöbet tutuyorum. Ancak gectigimiz ay mudur belletmenlik hizmetiçi egitimi açtı ama influenza olduğum için katılamadım. Simdi de nobet gorevi vermeyecegini soyluyor. Ben okulun kadrolu öğretmeniyim öncelik bende değil mi? Dışarıdan gelip nöbet tutan öğretmenler var. Yönetmeliğe baktığımda önceliğin bizde olduğu söyleniyor. Bu konuda bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.

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