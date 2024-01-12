Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Ocak 2024 19:41
Kadro Derecesinin Önemi
7 . derecede Zabıta Memuru olarak görev yapmakta iken nakille başka bir kuruma geçtim 10. derece kadroya atamam yapıldı. Kadro derecesinin önemi nedir bilen varsa yardımcı olabilir mi? İnternette ve 657de önemine dair bir şey bulamadım.

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıKocaeli ünivetsitesi sözleşmeli personel alımÜniversiteler arasinda iller arasinda becayiş veya değişim oluyormuÖnceden Alınmış Sağlık Kurulu RaporuEskişehi osman gazi üniversitesi personel alımına başvuranlarÜniversite İdari Personeli Tayin SorunuPedagojik formasyon izni Hk.Belediye ve HAGBÜniversite memurluğu nasıldır?İBB Promosyon Güncelleme

Sözlük

Esneme 1 dilber 2 Abilene Paradoksu 1 Hepi börtdeyyy omayraaa 9 dolandırıcılık 2 kazma 2 Galatasaray'ın Verilmeyen Penaltısı 2 Peltzman Etkisi 1 herbokolog 1 Anlattığının anladığı kadarsın 3

Son Haberler

Bolu Dağı'nda kar etkili oluyorSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hakkında karar verildiFenerbahçe'den Galatasaray'a çağrıTBMM Adalet Komisyonu Başkanı, İsrail'e karşı açılan 'soykırım' davası sonrası açıklama yaptıTokat'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 11 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?