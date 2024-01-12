Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2024 20:02
Taltif duyumu

Türkiye geneli tüm personele 5 taltif (yaklaşık 10bin TL) verilecek söylentisi var. Bilgisi olan var mıdır?

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