KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Ocak 2024 20:03
Ticaret bakanlığı atananlar

Ticaret bakanlığına atananların kurmuş olduğu telegram sayfalarını bilenler paylaşabilir mi?

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Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024GSB sözleşmeli personel mi? Ticaret bakanlığı kadrolu memurluk mu?GSB gençlik çalışanı Zonguldak kaç puanla seçtiniz ?Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)DHMİ güncel yeni kazanan arff memuru maaşı kaç tl? jandarma açıktan memur alımıMülakatlarda KPSS puanıKültür ve Turizm Bakanlığı 1629 Personel Alımı Yeni atandım kurum heyet raporu istiyor böyle bir şey var mı ?

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