Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 20:25
Son Hafta Dersleri İptal

MEB, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılının birinci döneminin tamamlanmasına kısa bir süre kala tüm okullarda son hafta ders yapılmayacağını belirten resmi bir yazı yayımladı. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son haftada okullarda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve derslerin iptal edileceği ifade edildi.

Planlama müthiş (!)

Bu tip etkinlikler yapılacağı zaman müfredat ayarlanması, yıllık planın önceden ayarlanması... Hepsi önemli.

Öğretmenin planının, sözünün tekrar (isterse iyi niyetle olsun, çocuklarla bazı planlamalar yapanlar var) ayak altına alınması...


difficulties
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 21:04

Bunların veli nazarında karşılığı yok. Üç beş sosyal medya müptelası keyiflensin, övsün diye yapılıyor.


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
12 Ocak 2024 21:15
çok güzel etkinlikler. özellikle perşembe günü keyifli bir kahvaltı yapacsğız. kimi börek kimi kek getirecek. eğlenceli olacak. güzel bir son hafta etkinliği.
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