Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 20:45
Arkadaşlar eş durumu açılmış mi

İyi Akşamlar Arkadaşlar yardimci olurmusunuz tercih açılmış ama liste inmiyor neden


Dalaras
Şube Müdürü
12 Ocak 2024 20:57

Yarin sabah 9 da baslayacak tercihler yaziyor. Okumadiniz mi


Deniz.63
Aday Memur
12 Ocak 2024 21:44

Nerde yazıyor hocam

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğrencinin rahatsız edici bakışlarına nasıl engel olunur?İlkokul hariç(1-5) okula devam zorunluluğu kaldırılmalı mı?öğrenciye tokattan soruşturma geçiren aday öğretmen kesin atılır mımazeret ataması Öğretmene 10 günde olsa yıllık izin verilmesi elzemdir.Okul Önünde Sigara İçen Öğretmenlerin Yarattığı Görüntü.Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Uzman Öğretmenlik Süreleriİl Emri verilecek mi?Lise öğretmenliği mi, okul öncesi öğretmenliği mi?

Sözlük

gazeteci 1 güne bir dizi/film repliği bırak 2 ben dili sen dili 1 Peltzman Etkisi 1 mükemmeliyetçilik 1 Bugün olanlar 2 kurtlar vadisi 3 herbokolog 1 Biricik Sevgilim 2023 1 Dünya güzelleri masada 5

Son Haberler

FIFA'dan 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağıErzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldıYeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: 'Bu, sadece bir başlangıç'Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?