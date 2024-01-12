arkadaşlar 15 ocakta zamlı maaş mı alacağız yoksa farkı mı? eğer zamlıysa ortalama destek personeli ne kadar ücret yatıcak?

arkadaşlar 15 ocakta zamlı maaş mı alacağız yoksa farkı mı? eğer zamlıysa ortalama destek personeli ne kadar ücret yatıcak?