Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 21:10
Maaş
arkadaşlar 15 ocakta zamlı maaş mı alacağız yoksa farkı mı? eğer zamlıysa ortalama destek personeli ne kadar ücret yatıcak?

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