Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 21:15
Matematikle konuşun, maaşlar iyi oldu son zamdan sonra

Aşağıda 2020 Şubat ve 2024 Şubatın karşılaştırmasını yaptım.. oransal olarak ciddi artış olmuş, hele çift maaşlar hiç şikayet etmeyin.. yok ezildik yok büzüldük , her şey ortada..

325 TL gram altın 2020 // 3850 TL Maaş // 11,8 gram

1976 TL gram altın 2024 // 35000 TL Maaş // 17,7 gram

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3,94 TL lpg 2020 Şubat // 977 litre

19,50 TL lpg 2024 Şubat // 1794 litre

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1,50 TL ekmek 2020 Şubat // 2566 adet

10 TL ekmek 2024 Şubat // 3500 adet

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72 kuruş 2020 Şubat elektrik // 5133 kWh

3 TL ( %33 zam gelirse, yüksek kademe // 11666 kWh


Yasin45451
Memur
12 Ocak 2024 21:19

Elektriğe kWh başına %33 zam gelse bile ciddi artış var orantisal olarak.. yüksek kademeyi aldığım halde 2 kat fazla kWh elektrik kullanabiliyoruz


Dol8311
Aday Memur
12 Ocak 2024 21:39

Yalan hesap lütfen siyasi iktidarın algısı ile milleti kandırmayın 2020 subat ayı ekmek fiyatı 2 tl 2020 asgari ücret 2943 tl değerli kardeşlerim algı ile devlet yönetmenin en güzel kaynağı bu arkadaşın verdiği rakamlardir kınıyorum sizi yeter artık milleti kandırmayın ölüm var hesap günü veremezsin hesabini

Yasin45451, 28 dk. önce

Elektriğe kWh başına %33 zam gelse bile ciddi artış var orantisal olarak.. yüksek kademeyi aldığım halde 2 kat fazla kWh elektrik kullanabiliyoruz


Dol8311
Aday Memur
12 Ocak 2024 21:41

LPG fiyatına yanlış googlede tarafından 6 tl lik LPG 3 tl yazmış beyzade


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 21:44

2024 Şubat'taki fiyatları nasıl yazdın, sen muneciim misin


Yasin45451
Memur
12 Ocak 2024 21:45

Ulan 2020 ekim ayında bile 2 TL değil ekmek fiyatı nankör herif, sen yalan atıyorsun herşey ortada

Dol8311, 8 dk. önce

Yalan hesap lütfen siyasi iktidarın algısı ile milleti kandırmayın 2020 subat ayı ekmek fiyatı 2 tl 2020 asgari ücret 2943 tl değerli kardeşlerim algı ile devlet yönetmenin en güzel kaynağı bu arkadaşın verdiği rakamlardir kınıyorum sizi yeter artık milleti kandırmayın ölüm var hesap günü veremezsin hesabini

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