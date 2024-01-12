Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Ocak 2024 21:17
yeşil pasaport Hk.
derece kademem 3/1 ne düştü.yeşil pasaport alabilir miyim?

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
12 Ocak 2024 21:45

Alabilirsin.

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