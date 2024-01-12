Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Ocak 2024 21:33
DHMİ AİM 2023/2 Yerleşenler

Herkese hayırlı olsun. İletişim kurabileceğimiz WhatsApp veya Telegram grubu varsa benimle de paylaşabilir misiniz? Genel DHMİ Yerleşenler grubu varsa o da olur.

Çok Yazılan Konular

DHMİ son merkezi alımda İİBF taban kaçla kapatır?Sağlık raporu kaç günde çıkıyorDHMİ ye atananlarTeknik Şef olan Mühendislere niçin +20 ek ödeme puan verilmedi? Sesimizi duyuralım.657 'den(4/A) 399'a (KİT) kurumlar arası nakil mümkün mü?DHMİ 2023/2 atamasıTCDD özelleştiriliyor mu?EÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.TmoAtama hk.

Sözlük

gazeteci 1 güne bir dizi/film repliği bırak 2 ben dili sen dili 1 Peltzman Etkisi 1 mükemmeliyetçilik 1 Bugün olanlar 2 kurtlar vadisi 3 herbokolog 1 Biricik Sevgilim 2023 1 Dünya güzelleri masada 5

Son Haberler

FIFA'dan 7 Süper Lig kulübüne transfer yasağıErzurum-Tekman kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldıYeniden Refah Partisi 'ikinci İmamoğlu' dönemi yaşanmasını istemiyor!İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı: 'Bu, sadece bir başlangıç'Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?