Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 21:44
Tayin açıklandıktan sonraki süreç

Herkese selamlar, bilindigi üzere bugün mazeret tayini sonuçları açıklandı, herkese hayırlı uğurlu olsun..

Tayin çıktıktan sonraki süreç hakkında bilgisi, tecrübesi olan paylaşabilirse mutlu oluruz. Ne zaman ilişik keseceğiz, yapmamız gerekenler nelerdir vs. Gibi..


umutsuzkatip
Şube Müdürü
12 Ocak 2024 23:19

Naklen atama kararınızı tebliğ aldıktan sonra 2 haftalık mehil müddetiniz başlıyor ardından tayin aldığınız kuruma gidip baslayisinizi yapıyorsunuz.

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