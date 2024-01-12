Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2024 21:45
Polisin Fazla mesai ücreti en az 15000 TL olmalı nokta

Bütün meslek grupları çeşitli kalemlerde %49 harici ek zam alıyor polisin Fazla mesai ücreti 15000 olmalı ayrıca emniyet hizmetleri tazminatı %52 den %100 çıkarılmalı


parismoskovalondra
Aday Memur
12 Ocak 2024 21:47
:)

Lithium99
Müsteşar
12 Ocak 2024 22:09

Olmalı da kim yapacak :)


Umut1903
Aday Memur
12 Ocak 2024 22:33

Herkese kim veriyorsa polise onlar versin polis bu ülkenin can damarıdr


Gydm
Müsteşar Yardımcısı
12 Ocak 2024 22:48
yaw bırak 15 bini 50 bini ... adam fazla çalışma ücretini veriyoruz diyo seni istediği gibi ek göreve çağıyor. 15 bin yap 5 sene 10 sene 15 bin olarak kalır. fazla çalışmanın saat olarak karşılığı ne Ise onu versin
Umut1903, 49 dk. önce

Herkese kim veriyorsa polise onlar versin polis bu ülkenin can damarıdr

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararı27 Aralık'ta açığa alınan memurlarResmi çalışanlar için traş ücretiDuyu kaybı ve çınlamaZor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılmasıEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıPolis özel harekat 20241999-2008 yılları arası kademeli emeklilikEşi Yurtdışında Çalışan Polis ve Aile BütünlüğüPolislikten Kpss ile mühendisliğe geçiş

Sözlük

hep denedin hep yenildin 1 hemşire 6 2024 3 feyza altun 1 Galatasaray'ın Verilmeyen Penaltısı 2 alakır vadisi 3 Hepi börtdeyyy omayraaa 9 şu anda dinlenen şarkı 3 İçinden geleni söyle 1 felsefe 8

Son Haberler

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacakFutbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit askerler için başsağlığı mesajıA Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaretBakan Fidan, İngiliz mevkidaşına Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?