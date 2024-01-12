Polisin Fazla mesai ücreti en az 15000 TL olmalı nokta

yaw bırak 15 bini 50 bini ... adam fazla çalışma ücretini veriyoruz diyo seni istediği gibi ek göreve çağıyor. 15 bin yap 5 sene 10 sene 15 bin olarak kalır. fazla çalışmanın saat olarak karşılığı ne Ise onu versin

yaw bırak 15 bini 50 bini ... adam fazla çalışma ücretini veriyoruz diyo seni istediği gibi ek göreve çağıyor. 15 bin yap 5 sene 10 sene 15 bin olarak kalır. fazla çalışmanın saat olarak karşılığı ne Ise onu versin