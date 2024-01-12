Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Ocak 2024 22:25
Öğr. Gör. kadrosu bölüm başkanı olarak idari görev ödeneği alabilirmi?

Ben bir MYO da Dr. Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktayım. Başlıkta belirttiğim gibi Öğr. Gör. kadrosunda çalışan bir öğretim elemanı idari görev ödeneği alabilirmi? Yani bölüm başkanı olarak bir ödenek hakkı varmı? Alan hocalarımız varmı? Teşekkürler

Çok Yazılan Konular

2023 Ekim Dönemi Doçentlik BaşvurularıDr. Öğretim Üyesi Sözleşme SorunuDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriDoktora tezinden üretilen farklı yayınlar- Etik İhlalSaglik Bakanligi kadrolu diyetisyenlik vs anadoluda bir unide ogretim gorevliligiTüm Akademisyenlerin Desteğiyle "Akademik Zam Elzemdir"Doçent Altı Öğretim Elemanlarının Oy PotansiyeliSözleşmeli Akademsiyenlik bindiğin dalı kesmektirÖğretim görevlisitübitak bideb burslarına itiraz eden var mı?

Sözlük

şu anda dinlenen şarkı 3 haydar haydar 1 ben dili sen dili 1 Bugün olanlar 2 Hepi börtdeyyy omayraaa 9 Dünya güzelleri masada 5 Merkez 2022 1 hep denedin hep yenildin 1 sinagog tünelleri 1 alakır vadisi 3

Son Haberler

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacakFutbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit askerler için başsağlığı mesajıA Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaretBakan Fidan, İngiliz mevkidaşına Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?