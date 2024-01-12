Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Ocak 2024 22:51
Polisin öğretmene tabi olması.

Merhaba.Nisanlim polis Doğu görevini 6 yıl Kars'ta yapti.Son 1 buçuk yıldır İstanbul'da görev yapıyor.Ben öğretmenim Doğu görevimi İstanbul'da 6 yıl yaptım 4 ay önce İzmir Bornova'ya atandim.Sorum şu: Nikah yaparsak Kendisini İzmir'e getirebilir miyim? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Teşekkürler.


Bibakim
Memur
12 Ocak 2024 23:06

Bir kereye mahsus polis eşe tabi olur. Eşiniz izmire gelebilir

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