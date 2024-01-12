Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Ocak 2024 22:52
Polis Mevzuat ta polise 4 taltif 10.000 lira verilecek diyor bilgisi olan varmi
Konu hakkında bilgisi olan varmi

Serdartt
Aday Memur
12 Ocak 2024 22:58
fazla calisma ucreti verilmesi lazim gostermelik taltif degil. fazla mesai verilse bu on gunluk ücretimiz zaten.
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