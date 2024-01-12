KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Ocak 2024 22:53
merkezi atama sözleşmeli personel ACİLL
arkadaşlar ben hem merkezi atamayi hem sozlemeli personelligi kazandim merkezi atamaya gitmiyeceğim sözleşmeli personellik için bir sorun olur mu?

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