merkezi atama sözleşmeli personel ACİLL

arkadaşlar ben hem merkezi atamayi hem sozlemeli personelligi kazandim merkezi atamaya gitmiyeceğim sözleşmeli personellik için bir sorun olur mu?

arkadaşlar ben hem merkezi atamayi hem sozlemeli personelligi kazandim merkezi atamaya gitmiyeceğim sözleşmeli personellik için bir sorun olur mu?