Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


12 Ocak 2024 23:15
ahlak ve maneviyat

Namaz kılmak 5 vakit farz .Ahlaklı olmak ahlaklı yaşamak ahlaklı konuşmak ise 24 saat farzdır.

Çok Yazılan Konular

Tarafımız BelliTAKVA NEDİREş durumundan Tayin sendika ücretiYıllık izinde cuma kaldırmaKurumlararası geçiş

Sözlük

garantili büyü 4 ben sizden yanayım 1 devlet memuru olup da maaşını bilmeyen kadınlar 6 yaşayan her canlının bir onuru vardır 1 şu anda dinlenen şarkı 3 Epstein skandalları 7 Triyaj 1 dilber 2 alakır vadisi 3 satürasyon 1

Son Haberler

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacakFutbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit askerler için başsağlığı mesajıA Milli Takım Teknik Direktörü Montella'dan Çaykur Rizespor'a ziyaretBakan Fidan, İngiliz mevkidaşına Aden Körfezi'nde gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı

Editörün Seçimi

Her memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?