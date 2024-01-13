KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


13 Ocak 2024 00:30
Öğretmen mi mühendis mi?

Selamlar hocalarım, dostlarım. Sınıf ogrt aile baskısı ile okudum. Dolayısıyla sevmediğimden ve ogrt değerinin ve ekonomik olarak mülakat vs sebeplerden yapmak istemiyorum. Etüt kurumunda çalıştım anlatım veya ilgi de sorun yok belirtmek isterim. Sorum şu askerlik kpss hazırlık vs derken 27 oldum. Bulunduğum ilçede pc mühendisi var zaten bilgisayar ilgiliyim unide genel fizik kimya gördük biz eğer pc mühendisliği kazanabilirsem nasıl olur değer mi kararsızım. Bu sene zor sayısaldan hazırlanacağım için seneye belki onda da müfredat değişecek yine çok düşünceliyim. Bir yandan düz memuriyet için hazırlanıyorum olaki 4001 kod atama olursa diye ama 90+ zor benim için ihtimal vermiyorum. Ogrt mi çalışmalıyım, düz memuriyet mi yoksa pc mühendisi okuyup bir şirkete girebilmek mi? Değerli fikirlerinizi bekliyorum.

Ogrt atanabilirsem veya düz memuriyet olursa tekrardan okuyup meslek değişikliği olabilir mi böyle bir seçenek de var mıdır? Teşekkürler

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