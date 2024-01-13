Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Ocak 2024 00:30
maaş bordrolarını ne zaman görebilirim? farklar ne zaman yatar?
merhaba. 13 yıllık memurum. Kocaeli Gebze'deyim. e- bordro ne zaman e-devlette görünür ? hala görünmüyor. 25 Ocak gibi farkların yatacağı söyleniyor. ne kadar maaş farkı yatar ?

Aksak bey
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 00:33

Valla dostum şuan millet uyudu ama yarına linç ederler seni burda benden söylemesi.


Aksak bey
Daire Başkanı
13 Ocak 2024 00:35

Bildiğim kadarıyla yazayım yinede

Normalde 13 geceleyin yayınlanır ama Ocak ve temmuz aylarında 14 gecesi veya 15 gündüz yayınlanır.

Farkları da 25 ine kadar alırsın.

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