KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


13 Ocak 2024 02:27
Bilgi sistem astsubayı

Merhabalar. Ben bilgisayar programcılığı mezunuyum ve KPSS önlisans ile hava kuvvetlerinde bilgi sistem astsubaylığı yapmak istiyorum. Acaba mülakatlara çağırılmam için en az kaç almam gerekiyor kpss önlisanstan. Teşekkür ederim.

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