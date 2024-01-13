Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


13 Ocak 2024 08:20
İşe Başlatılmamak.
Merhaba, bir Bakanlığa Teknisyen pozisyonunda merkezi atama ile atanmıştım 6 ay kadar güvenlik soruşturması sürdü.Geçen ay 22inde işe başlatıldım kurum kartım verildi 4c girişim görünüyor E-devlette. Ancak şöyle bir durum var, 22inde benle beraber 3 kişi vardı bize arz süreci olacaktır şehir dışına çıkmayın, size dönüş yapılana kadar bekleyin dendi(diğer kişilerin iletişim bilgilerini almadığım için son durumlarını bilmiyorum). neredeyse 1 ay olacak bir dönüş yok. Kurumu aradım bana henüz belli bir zamanın olmadığı söylendi.bu durum normal mi? İstirahat etmemi söylüyorlar sizce bu şekilde işe gitmemek sorun olurmu?

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