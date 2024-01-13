İşe Başlatılmamak.

Merhaba, bir Bakanlığa Teknisyen pozisyonunda merkezi atama ile atanmıştım 6 ay kadar güvenlik soruşturması sürdü.Geçen ay 22inde işe başlatıldım kurum kartım verildi 4c girişim görünüyor E-devlette. Ancak şöyle bir durum var, 22inde benle beraber 3 kişi vardı bize arz süreci olacaktır şehir dışına çıkmayın, size dönüş yapılana kadar bekleyin dendi(diğer kişilerin iletişim bilgilerini almadığım için son durumlarını bilmiyorum). neredeyse 1 ay olacak bir dönüş yok. Kurumu aradım bana henüz belli bir zamanın olmadığı söylendi.bu durum normal mi? İstirahat etmemi söylüyorlar sizce bu şekilde işe gitmemek sorun olurmu?

Merhaba, bir Bakanlığa Teknisyen pozisyonunda merkezi atama ile atanmıştım 6 ay kadar güvenlik soruşturması sürdü.Geçen ay 22inde işe başlatıldım kurum kartım verildi 4c girişim görünüyor E-devlette. Ancak şöyle bir durum var, 22inde benle beraber 3 kişi vardı bize arz süreci olacaktır şehir dışına çıkmayın, size dönüş yapılana kadar bekleyin dendi(diğer kişilerin iletişim bilgilerini almadığım için son durumlarını bilmiyorum). neredeyse 1 ay olacak bir dönüş yok. Kurumu aradım bana henüz belli bir zamanın olmadığı söylendi.bu durum normal mi? İstirahat etmemi söylüyorlar sizce bu şekilde işe gitmemek sorun olurmu?