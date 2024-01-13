acil yardım ve afet yönetimi

ben Ftr önlisans mezunuydum açıktan ayay lisans okudum . Ünver değişikliği yapmalı mıyım sizce ? bi de ayay ın formasyon alıp öğretmen olabılme imkanı olan üniversite var mı ? ne yapılabılır ?

ben Ftr önlisans mezunuydum açıktan ayay lisans okudum . Ünver değişikliği yapmalı mıyım sizce ? bi de ayay ın formasyon alıp öğretmen olabılme imkanı olan üniversite var mı ? ne yapılabılır ?