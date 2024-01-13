ayay çakışma şartları bi sağlık teknikerine göre nasıl daha mı yoğun ? sizce ünvan değişikliği yapmalımışım? ya da tavsiye edebilecegınız başka bi yol var mıdır

ayay çakışma şartları bi sağlık teknikerine göre nasıl daha mı yoğun ? sizce ünvan değişikliği yapmalımışım? ya da tavsiye edebilecegınız başka bi yol var mıdır