Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2024 09:18
Becayiş

Arkadaşlar merhaba 15.01 .2023 tarihinde fiili göreve başladım

Tıbbı dokümantasyon ve sekreterlik ünvanım

Sözleşmemde 657 4/b yazıyor

Fiili bir yılımı doldurdum becayiş yapabilirmiyim bilgisi olan var mı?

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