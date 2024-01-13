Bu sorunun kesin cevabı bulunamadı?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
3 yıl dolmadan 399dan 4B ye geçiş?4/B'li çalışan iken 4/A'ya geçiş mümkün müdür?MaaşBu sorunun kesin cevabı bulunamadı?399 da 3 yıl şartı 4B ye geçişte uygulanıyor mu4b sozlesmeli personel 3+1 sistemi saglik mazareti tayin hk.Geçici Görevlendirme Dilekçesi ?Koruma ve güvenlik mesaiİstifa süreciKredi Alabilirmiyim
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!