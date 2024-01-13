Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


13 Ocak 2024 09:44
Bu sorunun kesin cevabı bulunamadı?

4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?

4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?

Mesela şuan 4bli sözleşmeli aday memurum 2022 kpss puanı ile yerleştim

bir üniversite sözleşmeli 4b personel alımı yapsa mesela büro personeli alacak ben oraya güncel kpss yani 2024 kpss puanım ile yerleşebilirlir miyim?


Rifocin
Memur
14 Ocak 2024 00:17
şartları taşıman lazım yoksa istifa da bir yıl cezası var mesela herhangi bir lisans programından mezun olan bir bölüme atandım kendi bölümün ise farklı öğrenim durumu ile kazandığın sözleşmeli pozisyona geçebilirsin diğer türlü geçemezsin eş durumu vs şartı var mevzuatta yazar hepsi
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