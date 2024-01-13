Bu sorunun kesin cevabı bulunamadı?

şartları taşıman lazım yoksa istifa da bir yıl cezası var mesela herhangi bir lisans programından mezun olan bir bölüme atandım kendi bölümün ise farklı öğrenim durumu ile kazandığın sözleşmeli pozisyona geçebilirsin diğer türlü geçemezsin eş durumu vs şartı var mevzuatta yazar hepsi

şartları taşıman lazım yoksa istifa da bir yıl cezası var mesela herhangi bir lisans programından mezun olan bir bölüme atandım kendi bölümün ise farklı öğrenim durumu ile kazandığın sözleşmeli pozisyona geçebilirsin diğer türlü geçemezsin eş durumu vs şartı var mevzuatta yazar hepsi