Dağ Fare doğurdu ( Mazeret kontenjanları)

Atanır atanmaz derken? Ben 4 yıldır normal il dışı deniyorum memleketime çıkmıyor. 12 yıllık öğretmenim bu arada. 4 aydır da ücretsiz izindeyim. İlk defa eş durumu deniyorum şimdi ama 2 tane açık okul var. Ne demek atanınca aklınıza geliyor? Sizi ilgilendirmiyosa neden uğraşıyorsunuz insanlarla anlamıyorum.

Atanır atanmaz derken? Ben 4 yıldır normal il dışı deniyorum memleketime çıkmıyor. 12 yıllık öğretmenim bu arada. 4 aydır da ücretsiz izindeyim. İlk defa eş durumu deniyorum şimdi ama 2 tane açık okul var. Ne demek atanınca aklınıza geliyor? Sizi ilgilendirmiyosa neden uğraşıyorsunuz insanlarla anlamıyorum.