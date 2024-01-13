Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Ocak 2024 10:10
Dağ Fare doğurdu ( Mazeret kontenjanları)

Yine branşınızda bos kontenjan yok ve 1 okul tercih edebilirsiniz yazilari cikmis ekranda.. Yine umutlarimizi, hayallerimizi yiktilar. Ustelik benimkisi saglik durumuydu. Ölürsem hakkınızı helal edin degerli meslektaslarim.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Ocak 2024 10:14

Olmayan kontenjanı nasıl açsın istiyorsunuz ? Fazla mi duygusallık yaşıyoruz. Atanincaya kadar sağlıklıyım nereye olursa giderim diyoruz ama atanır atanmak hastalığımız aklımıza geliyor eşimiz aklımıza geliyor.


Dalaras
Şube Müdürü
13 Ocak 2024 10:19

Atandiktan sonra hastaligim cikti. Atanan insanlar hastalanamaz diye bir kural mi var?

SorunCevaplayıN, 58 dk. önce

Olmayan kontenjanı nasıl açsın istiyorsunuz ? Fazla mi duygusallık yaşıyoruz. Atanincaya kadar sağlıklıyım nereye olursa giderim diyoruz ama atanır atanmak hastalığımız aklımıza geliyor eşimiz aklımıza geliyor.


sinelt
Genel Müdür
13 Ocak 2024 10:30
Atanır atanmaz derken? Ben 4 yıldır normal il dışı deniyorum memleketime çıkmıyor. 12 yıllık öğretmenim bu arada. 4 aydır da ücretsiz izindeyim. İlk defa eş durumu deniyorum şimdi ama 2 tane açık okul var. Ne demek atanınca aklınıza geliyor? Sizi ilgilendirmiyosa neden uğraşıyorsunuz insanlarla anlamıyorum.
SorunCevaplayıN, 58 dk. önce

Olmayan kontenjanı nasıl açsın istiyorsunuz ? Fazla mi duygusallık yaşıyoruz. Atanincaya kadar sağlıklıyım nereye olursa giderim diyoruz ama atanır atanmak hastalığımız aklımıza geliyor eşimiz aklımıza geliyor.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
13 Ocak 2024 10:57

İnsanlar 30 senedir il merkezine gitmeye çalışıyor 12 sene çok bir zaman değil emin ol

sinelt, 42 dk. önce
Atanır atanmaz derken? Ben 4 yıldır normal il dışı deniyorum memleketime çıkmıyor. 12 yıllık öğretmenim bu arada. 4 aydır da ücretsiz izindeyim. İlk defa eş durumu deniyorum şimdi ama 2 tane açık okul var. Ne demek atanınca aklınıza geliyor? Sizi ilgilendirmiyosa neden uğraşıyorsunuz insanlarla anlamıyorum.

crabnet355
Müsteşar
13 Ocak 2024 11:06
başlık sahibi hocam, seni anlayabiliyorum ama olmayan kontenjanın nesini açsınlar..Sivasın batısı silme norm fazlası kaynıyor.İstanbul hariç..Yönetmelikte yapılacak bir iki ufak değişiklikle sorun çok kolay çözülür..Herkes istediği yere gider..Sendikalara atacağınız maillerle sendikalar harekete çok rahat geçilirilir. Ama insanlar beni ata da gerisini salla diye burda bağırıp çağırıyor sadece...bir mail atmıyorlar..Çok konuştun hacı çözüm ne dersen..Norm kadro hesabındaki 21 saati 15 saat ya da 18 saat yaparsın alsana onbinlerce yeni norm.Müdür yardımcısı ders yükünü 6 dan 2 ye çekersin al sana on binlerce yeni norm..Norm hesabında artan saatler 15 i bulursa yeni norm eklenir ibaresini artan saatler 10 u bulursa yaparsın al sana binlerce yeni norm..Bunlar çok çok basit değişiklikler yeter ki baskıyı oluşturun..
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