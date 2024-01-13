Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Ocak 2024 10:26
yardım çözüm bulamadım

şark görevimi yaptım evliyim bulunduğum ilçede görev süremi doldurdum. 3 kez dilekce verdim. Ev sahibim çıkartacak bulunduğum tatil ilçesinde imkanlar çok sıkıntılı. Gelen bir şekilde gidiyor tek olsak neyse ailevi düzenimi bozmak zorunda kalacağım ne gibi bir yol izlemeliyim?

Çok Yazılan Konular

İdare mahkemesi iade kararıResmi çalışanlar için traş ücreti27 Aralık'ta açığa alınan memurlarEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı14 günlük maaş farklarıEşi Yurtdışında Çalışan Polis ve Aile BütünlüğüDenizli-Muğla-Burdur-Isparta-Antalya1999-2008 yılları arası kademeli emeklilik98/b'den ihraç olanlar

Sözlük

halis bayancuk 2 Galatasaray'ın Verilmeyen Penaltısı 2 regaib kandili 3 halay görünce dayanamayan insan 4 Dünya güzelleri masada 5 Esneme 1 dolandırıcılık 1 müzik klibi 1 Başım bağlı 6 hipnoz 1

Son Haberler

Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatiliOsmaniye'de bir FETÖ üyesi yakalandıKültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli 1629 personel alacakIrak'ın kuzeyinde 20 terörist etkisiz hale getirildiİstanbul itfaiyesinde rüşvet soruşturmasında yeni detaylar

Editörün Seçimi

İşte hastanede çalışan işçi bodrosuHer memurun bir maaşı yok oldu.6 aylık toplam kümülatif artış %49,25 oldu.Röportaj Serisi2023 Aralık Ayı EnflasyonuAsgari ücretten memura artış mi oluyor.yeni asgari ücret 17bin 2 tlŞarkışla'da belediye işçilerine yüzde 120 zamEnflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!